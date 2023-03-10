الأسرى يواصلون خطوات العصيان في سجون الاحتلال

يواصل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة 10-3-2023، خطوات "العصيان" في السجون، لليوم الـ25 على التوالي، ضد إجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب برنامج خطوات "العصيان" الذي ينفذه الأسرى، يعتصم الأسرى في ساحات السجون، اليوم بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".

وبدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير:" خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استناداً إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة".

جدير ذكره أنّ الأسرى في سجون الاحتلال شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت "إدارة السجون" عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع "قانون إعدام أسرى".