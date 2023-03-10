الإعلام العبري: إطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" بقلقيلية

أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة 10-3-2023، قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية: استشهاد شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية، بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال بزعم حمله لعبوات متفجرة.

وبدوره، زعم مراسل قناة ريشت كان العبرية: "اقترب فلسطيني من صاحب مزرعة استيطانية قرب بلدة بديا القريبة من سلفيت وحاول طعنه بالسكاكين التي كانت بحوزته وتم قتله من قبل صاحب المزرعة".

كما زعم مراسل القناة العبرية قائلاً: "عثر بحوزة الفلسطيني على عدة سكاكين وعبوات ناسفة بدائية الصنع".

وبدورها، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية.