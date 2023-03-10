الإعلام العبري: إطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" بقلقيلية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:09 ص
10 مارس 2023
اطلاق نار.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة 10-3-2023، قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية: استشهاد شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية، بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال بزعم حمله لعبوات متفجرة.

وبدوره، زعم مراسل قناة ريشت كان العبرية: "اقترب فلسطيني من صاحب مزرعة استيطانية قرب بلدة بديا القريبة من سلفيت وحاول طعنه بالسكاكين التي كانت بحوزته وتم قتله من قبل صاحب المزرعة".

كما زعم مراسل القناة العبرية قائلاً: "عثر بحوزة الفلسطيني على عدة سكاكين وعبوات ناسفة بدائية الصنع".

وبدورها، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات