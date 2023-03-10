استشهاد شاب برصاص مستوطن بزعم تنفيذ عملية طعن قرب قلقيلية

استُشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن، صباح اليوم الجمعة 10-3-2023، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية: أنه تم استشهاد شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية، بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن بزعم تنفيذ عملية طعن، زاعمةً العثور بحوزته على سكين وعبوات متفجرة.

وبدوره، زعم مراسل قناة ريشت كان العبرية: "اقترب فلسطيني من صاحب مزرعة استيطانية قرب بلدة بديا القريبة من سلفيت وحاول طعنه بالسكاكين التي كانت بحوزته وتم قتله من قبل صاحب المزرعة".

كما زعم مراسل القناة العبرية قائلاً: "عثر بحوزة الفلسطيني على عدة سكاكين وعبوات ناسفة بدائية الصنع".

وفي ذات السياق، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معاليه شمرون" شرق قلقيلية.