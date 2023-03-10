إطلاق نار يستهدف نقطة لجيش الاحتلال في بيت أمر بالخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:42 ص
10 مارس 2023
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مصادر عبرية: إطلاق نار استهدف نقطة لجيش الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

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