هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم الجمعة 10-3-2023 ؟

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق الفلسطينية، اليوم الجمعة 10-3-2023، ارتفاعاً طفيفاً على سعر صرفها، بعد التراجع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات والتحديثات التي تطرأ على أسعار صرف العملات للمتابعين؛ لأنها تهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين الذين يبحثون عنها استمرار.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 10-3-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.60

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.07

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.81

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 8.58