بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين وتأخذ قياساته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 10-3-2023، منزل منفذ عملية "ديزنغوف" في (تل ابيب) الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين قضاء محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأخذت قياساته.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعداد كبيرة من قوات الجيش و"الشاباك" و"حرس الحدود" معززة بالآليات العسكرية، اقتحمت منزل الشهيد الخواجا، وعاثوا فيه خرابًا ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، حيث اعتقلت والد الشهيد واعتدت على شقيقه محمد.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قامت بأخذ قياسات منزل الشهيدد معتز الخواجا تمهيداً لهدمه، في ظل تحليق طائرات استطلاع في سماء البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في البلدة، حيث أطلق الشبان الألعاب النارية نحو الجيش، فيما ناشدت مساجد البلدة، عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أنه نفذ الشهيد الخواجا، عملية إطلاق نار في مدينة (تل ابيب)، أسفرت عن إصابة خمسة إصابات بين صفوف المستوطنين بينهم حالات ميؤوس منها، قبل أن يطلق عناصر من أمن الاحتلال عليه.