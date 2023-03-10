بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منزل منفذ عملية "ديزنغوف" في (تل ابيب) الشهيد معتز الخواجا الكائن في بلدة نعلين قضاء محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعداد كبيرة من قوات الجيش و"الشاباك" و"حرس الحدود" معززة بالآليات العسكرية، اقتحمت منزل الشهيد الخواجا، وعاثوا فيه خرابًا ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، وأشارت إلى أن طائرات استطلاع تحلقت في سماء البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في البلدة، حيث أطلق الشبان الألعاب النارية نحو الجيش.

وتناشد مساجد البلدة، عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

ونفذ الشهيد الخواجا، عملية إطلاق نار في مدينة (تل ابيب)، أسفرت عن إصابة خمسة إصابات بين صفوف المستوطنين بينهم حالات ميؤوس منها، قبل أن يطلق عناصر من أمن الاحتلال عليه.