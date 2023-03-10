الحساينة: عملية (تل ابيب) تؤكد أن شعبنا ما زال يسطّر أروع الملاحم في مواجهة العدو

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، الخميس، إن "عملية إطلاق النار التي تمت في شارع (ديزنغوف) في (تل ابيب)، تؤكد أن الشعب الفلسطيني ما زال يسطّر أروع الملاحم والبطولات في مواجهة قبضة العدو الأمنية".

وأضاف القيادي في "الحساينة"، في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، أن "هذه العملية تسطر أروع البطولات في مواجهة العبثية للاحتلال في كسر إرادة المقاومة وكتائبها المجاهدة في جنين ونابلس وجبع وأريحا وكل مدن الضفة الغربية المحتلة الثائرة".

وأكد أنها "حطمت أحلام عصابات الإجرام بحكومة بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير".

واستشهد شاب فلسطيني يدعى محمود الخواجا (23 عامًا) من سكان محافظة رام الله، جراء إطلاق عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في شارع "ديزنغوف" بمدينة (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب خمسة مستوطنين اثنان بحالة ميؤوس منها، وآخرين بحالة خطيرة وواحد متوسطة بعملية إطلاق نار فدائية نفذها الشهيد الخواجا، وتم نقلهم إلى مستشفى "إيخيلوف".