العالول: عملية "تل أبيب" متوقعة في ظل عمليات الاغتيال اليومية

علق نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مساء اليوم الخميس، على العملية البطولية التي نفذها الشاب معتز الخواجا في تل "أبيب."

وقال العالول في تصريح مقتضب: "الدم يطلب الدم والاحتلال أوغل في دماء أبناء شعبنا، ومن يبدأ بالارهاب هو الاحتلال فهل ينتظر أن يقابل بالورود".

وأكد العالول، أن عملية تل أبيب متوقعة في ظل ما يقوم به من عمليات اغتيال يومية بحق الفلسطينيين.

واستشهد شاب، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بدعوى تنفيذ عملية فدائية في شارع "ديزنغوف" بمدينة (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب خمسة مستوطنين اثنان بحالة ميؤوس منها، وآخرين بحالة خطيرة وواحد متوسطة في عملية إطلاق نار فدائية، وتم نقلهم إلى مستشفى "إيخيلوف"، فيما طوق عناصر من أمن الاحتلال المكان.