بالفيديو هذا آخر ما نشره منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا عبر فيسبوك..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 م
09 مارس 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات