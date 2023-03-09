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بالفيديو
هذا آخر ما نشره منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا عبر فيسبوك..!
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 م
09 مارس 2023
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