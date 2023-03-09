بالفيديو مسيرة حاشدة في جبع واليامون بجنين ابتهاجًا بعملية (تل ابيب)

خرج، الخميس، آلاف المواطنين في بلدة جبع واليامون جنوب وشمال مدينة جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومناطق أخرى في قطاع غزة، ابتهاجًا بعملية الفدائية التي تمت في مدينة "تل ابيب" المحتلة، مساء اليوم.

وردد المشاركون، الذين يجوبون شوارع البلدات، بهتافات وشعارات الوطنية مع التكبيرات والتهليل، فرحًا بالعملية.

وأصيب خمسة مستوطنين بجراح خطرة جدًا، بعملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف"، قبل استشهاد المنفذ وهو معتز الخواجا (23 عاما) من سكان قرية نعلين برام الله.

وفرض عناصر أمن الاحتلال، طوقًا أمنيًا في مكان العملية ومحيطها، وفق الاعلام العبري.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، العملية بـ"الصعبة".

وفي وقت سابق اليوم، اغتال قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، ثلاثة مقاومين من سرايا القدس، بعد اطلاق النار عليهم داخل سيارتهم في جبع.