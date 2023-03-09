القيادي شهاب: عملية "تل أبيب" أبردت قلوب أمهات الشهداء

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن عملية "تل أبيب" تأتي رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

وقال القيادي شهاب في تصريحات تلفزيونية، إن العدو أراد إركاع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه العملية في عمق الاحتلال تعني تصميم الفلسطينيين على الصمود بوجه الاحتلال.

وبارك القيادي في الجهاد، العملية البطولية مؤكدا المضي بطريق التحرير وتقديم المزيد من الشهداء، مشيرًا إلى أن عملية "تل أبيب" أبردت قلوب أمهات شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم

وأوضح شهاب، أن هذه العملية تدل على فشل سياسة الاحتلال ومنظومته الأمنية وتدل على وعي الشعب الفلسطيني وإيمانه بطريق المقاومة حتى التحرير.

واستشهد شاب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بدعوى تنفيذ عملية فدائية في شارع "ديزنغوف" بمدينة (تل ابيب) وسط فلسطين المحتلة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب خمسة مستوطنين اثنان بحالة ميؤوس منها، وآخرين بحالة خطيرة وواحد متوسطة في عملية إطلاق نار فدائية، وتم نقلهم إلى مستشفى "إيخيلوف"، فيما طوق عناصر من أمن الاحتلال المكان.