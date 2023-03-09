عشرات الأعضاء بالكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بحماية حل الدولتين

دعا عشرات الأعضاء في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، باتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية المتاحة لمنع حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية من ضم أراضي الضفة الغربية، وبالحفاظ على حل الدولتين.

وقال 45 عضوًا في رسالة موجهة لبايدن: "نحن نسعى إلى حماية قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونشارك قلقنا العميق بشأن التغييرات المخطط لها في هيكل القضاء الإسرائيلي، والوضع الأمني ​​الهش في الضفة الغربية، وخطر الضم الجزئي أو الكامل للمناطق التي ستكون بالتأكيد جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وجاء في الرسالة: " نشعر بقلق عميق من التدهور السريع للوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، واحتمال استمرار العنف الذي أدى في كثير من الأحيان إلى وقوع مدنيين في مرمى النيران. بما في ذلك هجمات المستوطنين".

وأضافت الرسالة "في هذه اللحظة الهشة والقابلة للاحتراق، تعد القيادة الدبلوماسية الأميركية المتسقة والمستمرة أمرا بالغ الأهمية لاستباق الإجراءات الأحادية الجانب ذات النتائج العكسية ومنع التصعيد العنيف".

وأشادت بمعارضة إدارة بايدن الحازمة للأفعال التي تعرض مستقبل حل الدولتين للخطر، بما يؤكد التزام الولايات المتحدة بمعارضة التوسع الاستيطاني، مثل الخطط الجديدة لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أكثر من اثنتي عشرة مستوطنة من البؤر الاستيطانية.

وطالب الرسالة، إدارة بايدن على توضيح أن الولايات المتحدة ستعارض بشدة أي تحركات تجاه الضم قد تتبعها الحكومة الإسرائيلية نتيجة لذلك.