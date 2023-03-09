الفصائل تدعو للمشاركة غدًا في "جمعة" الغضب نصرة للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والاسلامي ولجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى؛ للمشاركة في جمعة الغضب وأداء صلاة الجمعة والمؤتمر الصحفي بعد صلاة الجمعة مباشرة بعنوان (بركان الحرية او الشهادة).

وحسب بيان صحفي مقتضب، فإن المؤتمر سيعقد غداً الجمعة القادم من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة 10/03/2023؛ نصرةً للأسرى وبالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم.

وأشار إلى أن خطيب الجمعة، سيكون دكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فيما ستكون كلمة المؤتمر لمنسق القوى الوطنية والاسلامية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.