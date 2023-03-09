بن غفير يعزل مسؤول شرطة (تل ابيب).. ما السبب!

عزل ما يسمى بـ"بوزير الأمن القومي الاسرائيلي" ايتمار بن غفير، الخميس، مسؤول شرطة الاحتلال في (تل ابيب).

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بن غفير قد عزله بعد رفض الأخير أوامره.

وقال "وزير الأمن القومي"، خلال محادثات مغلقة: "الشرطة تفعل ما تراه مناسبا بخلاف التعليمات التي أعطيتها".

من جهته، هاجم رئيس المعارضة في "إسرائيل" يائير لبيد عبر "تويتر"، بن غفير بعد إقالته مسؤول شرطة (تل أبيب)، وقال : "مهرج تيك توك يقيل قائد بارز".

ودعا المعارض ووزير الحرب "الإسرائيلي" السابق، بيني غانتس، رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتناهو، بضرورة إقالة بن غفير، وعدم قبول التعلميات السياسية في مواجهة الاحتجاج السياسي الذي يشهده الكيان.

ويشهد كيان الاحتلال، تظاهرات بمئات الالاف من المستوطنين، للأسبوع التاسع على التوالي، في احياء (تل ابيب) والقدس ومناطق أخرى محتلة، رفضًا لما اسمه بـ"الانقلاب القضائي" الذي وصل إلى طريق مسدود، وتعكف على تمريره حكومة نتنياهو.