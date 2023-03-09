"فلسطين الأردنية" تحذر من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان

حذرت لجنة فلسطين النيابية الأردنية، من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الخميس، الاحلتال لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، وإنهاء التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص، التصعيد العسكري والخطوات الأحادية والإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، التي تدفع الى مزيد من العنف.

وقال بصبوص، إن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي، ستؤدي الى دوامة عنف، وردود أفعال من قبل شعبنا الفلسطيني المناضل.

وشددت اللجنة وقوفها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإعادة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، واحترام قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.