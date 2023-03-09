قرارات العقبة لتصفية المقاومة بدأت بالتنفيذ.. ودمـــاء الشــــــــهداء رفعت فاتــورة الانتقـــام..!

جريمة تلو الأخرى يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم، من خلال جنوده الذين يدخلون لمدينة جنين في جنح الظلام، حيث يلجأ جنود الاحتلال للتسلل خلسة بعدة طرق من خلال التمويه وبعد حصولهم على معلومات استخباراتيه من خلال عدة أساليب.

ثلاثة مقاومين من بلدة جبع استشهدوا في كمين لقوة خاصة تابعة لـ"الشاباك" الصهيوني، فهذه الجريمة الجديدة وباقي الجرائم الأخرى بحق المقاومين الفلسطينيين، تأتي في ظل الظروف الدولية والإقليمية المواتية لتفيذ هذه الجرائم، وتحقيقاً لمخرجات اتفاقية العقبة الأمنية التي تمت مؤخراً، والتي تم التوافق بها على وأد المقاومة وتجفيف منابعها، كما يرى العديد من المحللين والمختصين.

الكاتب والمحلل السياسي، حسن عبدو، اعتبر أن الاحتلال من خلال ارتكابه لجرائم الإعدام والاغتيالات بحق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، يحاول استغلال الظروف الدولية والإقليمية التي يراها مواتية لتنفيذ أعماله الإجرامية.

وأد المقاومة بالضفة

وقال عبدو خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الاحتلال يريد الدخول لمدن الضفة الغربية بأكملها بدون أي مقاومة كما كان يفعل سابقاً؛ مبيناً أنه لهذا السبب يسعى الاحتلال لوأد المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها؛ ولكن الشعب الفلسطينيي بالرغم من ذلك يستمر في السير على خيار المقاومة التي بدأت تكبر وتتمدد.

واعتقد المحلل، أن تمدد المقاومة بالضفة وتطورها والتي أصبحت ظاهرة ملهمة لكافة الشبان، حيث يحاول الاحتلال قطع الطريق على تمدد المقاومة التي انطلقت من جنين وامتدت لنابلس وكافة الضفة المحتلة؛ ولذلك يريد الاحتلال القضاء على ظاهرة المقاومة قبل تستفحل في ظل المعركة المفتوحة بين المقاومة والاحتلال.

ورأى عبدو، أن المقاومة في الضفة الغربية سجلت نقلة نوعية من حيث التطور منذ سنوات في مقابل مشاريع الاحتلال التهويدية، معتقداً أن الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال هي أحد أسباب لجوء الاحتلال لتنفيذ عمليات الاغتيال بهدف الخروج من هذه الأزمة وضغط الرأي العام الصهيوني الذي يطالب بوقف الانقلاب القانوني الذي يقوم به نتنياهو، حيث يهدف اليمين المتطرف لزيادة العنف ضد الفسطينيين؛ كي يبقى في السلطة أكبر فترة ممكنة.

وبين، أن المقاومة الفلسطينية لا تواجه الاحتلال وجها لوجه وتستخدم طبيعة الأرض في التخفي والتمويه حيث تعد كمائن لضربه في مؤخرته وجنباته وليس مواجهته بشكل مباشر، مبيناً أن المواجه المباشرة تزيد من فرص الاحتلال لاصطياد المقاومين من خلال القناصة.

نصائح للمقاومين

ولفت عبدو، إلى أن إعداد الكمائن بشكل مسبق واستهدفت مؤخرة جيش الاحتلال والدبابات المؤللة فسيتم إيقاع القتلى في صفوف جنود الاحتلال.

ونصح المقاومين بضرورة الابتعاد على التكنولوجيا التي تمكن الاحتلال من تحديد أماكن المقاومين، ناصحاً بالابتعاد عن وسائل الاتصال المتطورة كالجوالات واللجوء لوسائل بدائية كاستخدام الرسائل وغيرها من الوسائل الأخرى.

تكريس مخرجات قمة العقبة

من جانبه، اعتبر المختص في الشأن "الإسرائيلي" صالح النعامي، أن تكثيف الاحتلال وتيرة جرائمه كما حدث اليوم في بلدة "جبع"، وقبلها في جنين ونابلس وأريحا، تكريس عملي لمخرجات "قمة العقبة" الهادفة إلى تجفيف بيئة المقاومة.

وقال النعامي:" اكتفاء الأطراف العربية التي شاركت في "القمة" بدفع ضريبة كلامية بالتنديد في ظل مواصلتها نسق علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الكيان، فضلا عن مواصلة سلطة عباس التعاون الأمني وتعرضها المشين لجنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة أمس، يدل على أن ما يحدث مدبر ومنسق سلفا".