قوات الاحتلال تنقل الأسيرة رجاء كرسوع إلى سجن "الدامون"

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنه قامت قوات الاحتلال بنقل الأسيرة رجاء كرسوع إلى سجن "الدامون" حيث تقبع الأسيرات، وذلك بعد مرور شهر على اعتقالها والتحقيق معها في مركز تحقيق (بيتح تكفا).

وكانت محكمة الاحتلال في (سالم) قد مددت اعتقالها حتى الثالث عشر من آذار/ مارس الجاري لتقديم لائحة اتهام بحقها، وذلك وفقا لمحامي هيئة الأسرى

وأوضح النادي، أنه اعتقلت كرسوع (48 عامًا) في السادس من شباط/ فبراير المنصرم، من منزلها في مخيم بلاطة في نابلس، وهي تعاني من إعاقة حركية في ساقيها، ومن مشاكل صحيّة أخرى منها: تقوس في العمود الفقريّ، وارتداد مريئي، وضيق في التنفس، وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة

جدير ذكره أنه منذ اعتقالها واجهت الأسيرة كرسوع تحقيقًا طويلًا وقاسيًا، رافقه أمر منع من لقاء المحامي.