مستوطنون يواصلون حفرياتهم بالأغوار الشمالية

يواصل مستوطنون، اليوم الخميس، أعمال حفر وترميم في محيط نبع مياه عين بليبل، إلى الشرق من قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليه.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن المستوطنين يواصلون منذ أسبوعين أعمال ترميم في محيط عين بليبل التابعة لخربة الدير إلى الشرق من قرية عين البيضا، علما أن هذا النبع يستخدمه المواطنون لري مزروعاتهم.

وقال دراغمة: "إن المستوطنين انتهجوا هذا الأسلوب خلال السنوات الأخيرة للاستيلاء على ينابيع المياه في مناطق الأغوار".

وأوضح الناشط، أن المستوطنون يعملون على الترميم والبناء في محيط النبع ولاحقا يتم الاستيلاء عليها بشكل كامل ومنع المواطنين من استخدامه، كما حدث خلال العامين الماضيين في عين الحلوة وعين خلة خضر.

جدير ذكره أنه تشهد حرب الاحتلال والمستوطنين على مصادر المياه في الأغوار الشمالية تصاعدا كبيراً منذ سنوات، حيث يتخذها الاحتلال وسيلة لمحاولة تهجير السكان من أراضيهم، من خلال حرمانهم من مصادر مياههم.

ويُشار إلى أن الأغوار الشمالية تقع ضمن الحوض المائي الشرقي الأكبر في فلسطين، إلا أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يسيطر على 85% من مياهها، فيما يتحكم الفلسطينيون بـ 15% المتبقية.