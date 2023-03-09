جماهير جنين تشيع الشهيد الفتى وليد نصار

شيعت جماهير مدينة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى وليد سعد داود نصار (14 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لمدينة جنين الثلاثاء الماضي.

وبحسب مصادر محلية، انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بعد وصوله من مستشفى المقاصد في القدس، وجاب شوارع المدينة، محمولا على الأكتاف وملفوفا بعلم فلسطين.

وبدورها، ألقت عائلة الشهيد نصار نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية في المدينة.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وسياساته الإجرامية، مطالبين بالرد على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي وخاصة في مدينتي جنين ونابلس.

وكانت أعدمت قوات صهونية خاصة تابعة "للشاباك"، صباح اليوم، ثلاثة شبان بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

ويُشار إلى أنه بعد ارتقاء الشبان الثلاثة في جبع والطفل نصار، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيدا، بينهم 13 طفلا وسيدة.