الاحتلال يعتدي على طفلين بالخليل

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، على طفلين شقيقين، واحتجزتهما في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على الطفلين محمد (6 أعوام) وقيس الرجبي (8 أعوام)، بالضرب أثناء توجههما إلى أحد المحال التجارية في منطقة دوار "المختار" بالمنطقة الجنوبية من الخليل.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قامت باحتجازهما واقتادتهما إلى داخل الحاجز العسكري المقام جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، قبل أن تطلق سراحهما لاحقا.

وكان قد قد أظهر فيديو صوره أحد المواطنين لحظة اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفلين الرجبي، واقتيادهما باتجاه الحاجز العسكري في المنطقة.