الكشف عن محادثات بين "إسرائيل" و4 دول إسلامية..!

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 9-3-2023، عن محادثات تجريها حكومة كيان الاحتلال الصهيوني مع 4 دول إسلامية، بينها إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية بالعالم.

وتأتي هذه الإجراءت التي تقوم بها حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بزعامة نتنياهو، لتوسيع اتفاقيات إبراهيم.

وأفصحت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن وزيرخارجية الاحتلال الصهيوني إيلي كوهين يعمل على إقامة علاقات مع موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا".

وقالت الصحيفة العبرية: "يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالطبع، أيضًا في جهود وراء الكواليس، مثل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وعاموس هوشستين، الذي توسط في الصفقة البحرية "الإسرائيلية" اللبنانية".

وكشفت عن أن المفاوضات مع دولة موريتانيا هي في حالة متقدمة، كما ألمح وزير خارجية الكيان إيلي كوهين الأسبوع الماضي في اجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، طلب خلالها رسميًا منها مساعدة "إسرائيل" في تحقيق انفراجة مع موريتانيا والنيجر".

وتابعت الصحيفة العبرية: "اعتادت "إسرائيل" وموريتانيا على إقامة علاقات دبلوماسية، لكنهما قطعتا هذه العلاقات عام 2008 بسبب حرب غزة".

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين كيان الاحتلال والصومال، ولكن خلال العام الماضي، ذكرت تقارير أن رئيس البلاد حسن شيخ محمود مهتم بإقامتها، كما أن "إسرائيل" مهتمة أيضًا بموقع الصومال الاستراتيجي المهم بين خليج عدن والمحيط الهندي عند مدخل البحر الأحمر".

وفي الإطار، قالت الصحيفة: "لم يكن لـ"إسرائيل" مع النيجر أبدًا علاقات دبلوماسية رسمية، وجرت محاولات خلال الانتفاضة الثانية، لكن لم تُبذل أي جهود لإعادة تأسيسها منذ ذلك الحين".

وأضافت: "تهتم "إسرائيل" بتطبيع العلاقات مع النيجر، لأنها مورد عالمي لليورانيوم، وإقامة علاقات معها قد تمنع بيع المواد لدول معادية وتقلل من عدد الدول التي تصوت ضد إسرائيل في المحافل الدولية".