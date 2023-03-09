حلس: أصدرنا تعميماً لخطباء المساجد للدعاء لشهداء الضفة وصلاة الغائب عليهم وفاءً لدمائهم

أكد مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وليد حلس، اليوم الخميس 9 مارس 2023، أن اللجنة الدعوية "للجهاد" ستصدر تعميماً لخطباء الجمعة في جميع محافظات الوطن، للدعاء للشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية المحتلة، وأداء صلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة بعد صلاة الجمعة، والتحدث عن الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة.

وأوضح حلس في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تعميم اللجنة الدعوية "للجهاد" سيركز على الدعاء للشهداء والترحم عليهم، من على منابر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفاءً لدمائهم التي سالت في سبيل الوطن.

وأشار حلس، إلى أن التعميم سيشمل أيضاً الدعاء بمكبرات الصوت للشهداء والترحم عليهم، وكذلك حث الشباب على السير على دربهم؛ والمضي على منهج توحيد الساحات، لأن الاحتلال الغادر لا يُلجمه سوى الرصاص والقوّة والحدة.

وذكر مسؤول اللجنة الدعوية "للجهاد"، أن اللجنة سترسل التعميم لجميع مساجد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

واغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (٢٦ عاماً)، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً).