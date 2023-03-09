موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين، في 23 مارس 2023 يحل على المسلمين شهر رمضان المبارك، ومع قرب قدوم الشهر الفضيل يبحث المسلمون عن توقيت الصلاة والإقامة وموعد أذان المغرب والفطور والسحور، فغالبية المسلمين في الأراضي الفلسطينية يفضلون التعرف على موعد أذان المغرب في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، وكذلك موعد السحور، لأنهم سيعملون بوصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: "إن في السحور بركة".

توقيت أذان المغرب 1 رمضان 2023 في فلسطين

توقيت أذان المغرب 1 رمضان 2023 في فلسطين، في هذه المقالة سننشر امساكية شهر رمضان 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حتى يطلع الفلسطينيون المسلمون على مواقيت الصلاة والإقامة وأذان المغرب والفجر، لذا سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين، خاصة مع تضارب الأبناء حول صيام أول يوم رمضان بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.

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أي ساعة يأذن المغرب 1 رمضان في فلسطين 2023

أي ساعة يأذن المغرب 1 رمضان في فلسطين 2023، من المتوقع أن يصوم الفلسطينيون في أول يومين على التوقيت الشتوي، لكن هذا ما ستحدده الحكومة الفلسطينية خلال جلستها القادمة، حيث ستبحث وفق وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري عن تقاطع التوقيت وتم طرح ملف تقاطع التوقيت الصيفي مع بداية شهر رمضان على طاولة مجلس الوزراء، الذي سيعقد جلسته الاثنين المقبل، سيُقر فيها مخرجات هذا الملف القاضية ببدء التوقيت الصيفي.

متى أذان المغرب أول يوم 1 رمضان في غزة

متى أذان المغرب أول يوم 1 رمضان في غزة، ووفق امساكية شهر رمضان 2023 في فلسطين فإن أذان المغرب سيكون الساعة السادسة و55 دقيقة، بينما سيكون موعد أذان الفجر الساعة 5:19 دقيقة صباحاً، لكن المواقيت تتغير من يوم لأخر، حيث يتقدم الأذان دقيقة في كل يوم عن السابق، وبذلك نشرنا موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين.