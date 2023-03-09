بالصور بدء تشييع شهداء جنين وسط مطالبات بالثأر لدمائهم الطاهرة

بدأت جماهير غفيرة من الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية المحتلة في هذه الأثناء، تشييع جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وردد المشيعون، عبارات تطالب بالثأر لدمائهم الشهداء الطاهرة.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

وزفّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من شهدائها الأطهار الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023، برصاص جنود الاحتلال إثر عملية اغتيال جبانة في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتل، وهم شهيدها المجاهد: القائد الميداني سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا)، القائد الميداني في كتيبة جبع، وشهيدها المجاهد: نايف أحمد ملايشة (25 عامًا)، والشهيد المجاهد : أحمد محمد فشافشة (22 عامًا).









































