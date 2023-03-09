بعد قليل: بيان صادر عن سرايا القدس-كتيبة جبع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:07 ص
09 مارس 2023
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بعد قليل: بيان صادر عن سرايا القدس-كتيبة جبع

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