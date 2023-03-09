تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
14° - 13°
الأربعاء
14° - 13°
الخميس
15° - 15°
الجمعة
18° - 18°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.62
يورو
3.82
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بعد قليل: بيان صادر عن سرايا القدس-كتيبة جبع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:07 ص
09 مارس 2023
بعد قليل: بيان صادر عن سرايا القدس-كتيبة جبع
متعلقات
بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس- كتيبة طولكرم
09:59 م
سرايا القدس _ كتيبة نابلس : استهدافنا قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في البلدة القديمة
10:48 ص
بالفيديو
مشاهد حصرية لتفجيـــر سرايا القدس-كتيبة نابلس جيـــب صهيوني واستهداف شاحنة قوات خاصة بنابلس
05:35 ص
سرايا القدس -كتيبة نابلس تنشر فيديو للاشتباكات مع الاحتلال خلال اقتحام نابلس فجراً
12:32 م
عاجل