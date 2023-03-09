الإعلام العبري: أنباء عن عملية طعن في محطة للوقود قرب أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
09 مارس 2023
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الإعلام العبري: أنباء عن عملية طعن في محطة للوقود قرب أريحا

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