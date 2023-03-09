بعد جريمة جبع بجنين: ارتفاع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام لـ78

ارتفع صباح اليوم الخميس 9/3/2023، عدد الشّهداء منذ مطلع العام الجاري ( ٧٨ شهيداً )، بينهم ١٤ شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات بعد اغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين بالضفة المحتلة.

وتشهد مدن الضفة المحتلة والقدس عدواناً صهيونياً كبيراً تصاعد منذ بداية الحالي، في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرفاً.

ووفقاً للمناطق، كانت محافظة جنين الأعلى بمعدل الشهداء، حيث بلغت محافظة جنين: ٣١ شهيداً تليها محافظة نابلس: ١٨ شهيداً .

وفيما يلي بالتفصل:

محافظة جنين: ٣١ شهيداً

محافظة نابلس: ١٨ شهيداً .

محافظة الخليل: ٧ شهداء

محافظة القدس: ٦ شهداء

محافظة أريحا والأغوار: ٥ شهداء

محافظة قلقيلية: ٣ شهداء

محافظة رام الله والبيرة: شهيدان

قطاع غزة : شهيدان

محافظة بيت لحم: شهيدان

محافظة سلفيت: شهيد

محافظة طوباس: شهيد