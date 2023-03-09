حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس ٩/٣/٢٠٢٣، حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحام مدن متفرقة في الضفة المحتلة والقدس.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال شنت اقتحاماً لعدد من المدن والقرى بالضفة والقدس وهاجمت منازل المواطنين، وعاثت فيها فساداً قبل أن تعتقل عدداً من المواطنين.

أسماء المعتقلين:

١. الشيخ أحمد إدريس حمايل- بيتا جنوب نابلس

٢. محمد سعيد شعبان- اليامون غرب جنين

٣. جهاد بسام شلبي- السيلة الحارثية غرب جنين

٤. محمد هارون جرادات- الرام شمال القدس

٥. محمد مصعب علاوي- سبسطية شمال نابلس

٦. المحرر سعد ساري وهدان- رنتيس غرب رام الله