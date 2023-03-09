الرابع خلال اليوم.. ارتقاء طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهد طفل فلسطيني، صباح اليوم الخميس متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الطفل وليد سعد داود نصار ( ١٤ عاماً )، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالبطن، خلال اقتحام مدينة جنين قبل يومين.

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).