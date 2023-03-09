بالصور كتيبة جبع: أسقطنا طائرة مسيرة للاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة في جنين

أسقطت كتيبة جبع- سرايا القدس، صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023، طائرة مسيرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، أثناء الاشتباكات العنيفة عقب اقتحام بلدة جبع في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة جبع في بلاغ عسكري: "بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدينا في كتيبة جبع من إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال اثناء الاشتباكات الدائرة في جبع".

كما أعلنت كتيبة جبع، أنها استهدفت جيش العدو والتصدى لاقتحام البلدة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، بعد اغتيال القائد الميداني الأسير المحرر سفيان فاخوري.

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.





