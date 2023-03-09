بالفيديو والصور أنباء عن ارتقاء شهداء.. قوات خاصة "إسرائيلية" تقتحم جنين وتستهدف مركبة فلسطينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:38 ص
09 مارس 2023
 قوات خاصة "إسرائيلية" تقتحم بلدة جبع جنوب جنين واندلاع اشتباكات مسلحة
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اقتحمت  قوات خاصة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية، فجر اليوم الخميس 9 مارس 2023، بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وخلال اقتحام البلدة، أطلقت القوات الخاصة "الإسرائيلية"، الرصاص تجاه مركبة لأحد المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

ووفق شهود عيان، فإن قناصة الاحتلال اعتلت إحدى أسطح منازل في بلدة جبع قضاء جنين،  تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال.

وتحدثت مصادر محلية، عن ارتقاء شهداء داخل المركبة التي استهدفتها القوات الخاصة الإسرائيلية في جبع بجنين

يتبع...

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