بالفيديو والصور أنباء عن ارتقاء شهداء.. قوات خاصة "إسرائيلية" تقتحم جنين وتستهدف مركبة فلسطينية

اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية، فجر اليوم الخميس 9 مارس 2023، بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وخلال اقتحام البلدة، أطلقت القوات الخاصة "الإسرائيلية"، الرصاص تجاه مركبة لأحد المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

ووفق شهود عيان، فإن قناصة الاحتلال اعتلت إحدى أسطح منازل في بلدة جبع قضاء جنين، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال.

وتحدثت مصادر محلية، عن ارتقاء شهداء داخل المركبة التي استهدفتها القوات الخاصة الإسرائيلية في جبع بجنين

يتبع...







