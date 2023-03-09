مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال في نابلس

نجح مقاومون فلسطينيون، الخميس، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مقاومين أسقطوا طائرة مسيرة كانت تحلق على مستوى منخفض في محيط البلدة، بعدما أطلقوا النار صوبها.

وأطلقت قوات الاحتلال، بعدها، قنابل مضيئة في منطقة جبل القعدة ببلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وتمكن مقاومون، أمس، من إسقاط طائرتين مسيرتين في جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال ومحاصرة منزل على أطراف المخيم، ودارت حينها اشتباكات مسلحة.

كما وأطلق المقاومون، النار بكثافة باتجاه النقطة العسكرية المقامة على "جبل جرزيم" بنابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء ستة شهداء واصابة 24 مواطنًا بجراح متفاوتة، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الاسعاف إلى مكان بعض المصابين، قبل أن تتمكن بنقلهم بعد ما يزيد عن نصف ساعة.