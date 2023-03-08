كم جاء سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 للبيع والشراء

سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 للبيع والشراء ، وعكف فريق الموقع على نشر الجديد من الأسعار بخصوص هذا المعدن الثمين خلال تعاملات اليوم الفورية بالأسواق في هذه المقالة التي تم توزيعها على صفحات الرقمية الخاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة في ظل استمرار عمليات البحث الالكترونية على محرك جوجل الشهير ، علما أن الفريق يقوم يوميا في نشر معظم أسعار الذهب بالعديد من الدول العربية حتى يتمكن كافة المهتمين من التجار والمواطنين من التعرف عليها أولا بأول وعن أسعار الذهب في المغرب فهي التالي :

سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 9-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي على النحو التالي :

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكي

اسعار الذهب في المغرب عيار 24 عند مستوى 609.49 درهم ما يعادل 58.36 دولار .

سعر الذهب في المغرب عيار 22 عند مستوى 558.70 درهم ما يعادل 53.50 دولار .

اسعار الذهب في المغرب عيار 21 عند مستوى 533.32 درهم ما يعادل 51.07 دولار .

اسعار الذهب في المغرب عيار 18 عند مستوى 457.12 درهم ما يعادل 43.77 دولار .

سعر الذهب في المغرب عيار 14 عند مستوى 355.54 درهم ما يعادل 34.05 دولار .

سعر الذهب في المغرب عيار 12 عند مستوى 304.74 درهم ما يعادل 29.18 دولار .

اسعار أوقية الذهب في المغرب 18,955 درهم ما يعادل 1,815 دولار .

اسعار جنيه الذهب في المغرب 4,267 درهم ما يعادل 408.55 دولار .

اسعار كيلو الذهب في المغرب 609,489 درهم ما يعادل 58,363 دولار .

أسعار الذهب في المغرب الآن

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 مارس 604.81 529.22 453.61 352.81 302.40

6 مارس 616.92 539.81 462.69 359.87 308.46

5 مارس 620.32 542.79 465.25 361.85 310.16

4 مارس 620.32 542.80 465.25 361.86 310.16

3 مارس 619.72 542.27 464.80 361.51 309.86

2 مارس 614.49 537.69 460.87 358.45 307.24

1 مارس 612.47 535.92 459.36 357.28 306.24

28 فبراير 611.15 534.77 458.37 356.51 305.58

27 فبراير 607.52 531.59 455.65 354.39 303.76

26 فبراير 606.45 530.66 454.85 353.77 303.23

ومع الوصول إلى نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .