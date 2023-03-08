ارتفاع سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي إطار الجهود التي يحرض فيها فريق فلسطين اليوم الاخباري قمنا مجددا في وضع أسعار الذهب بالأردن علما أن هذه الأسعار تختلف نسبيًا من محال لآخر ويمكن لكم الان الاطلاع على الجديد في السطور التي تلي هذه المقدمة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 9-3-2023

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو الآتي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 41.40 دينار ويعادل 58.36 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 37.95 دينار ويعادل 53.50 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 36.23 دينار ويعادل 51.07 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 31.05 دينار ويعادل 43.77 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 24.15 دينار ويعادل 34.05 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 20.70 دينار ويعادل 29.18 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,288 دينار ويعادل 1,815 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 289.83 دينار ويعادل 408.55 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 41,403 دينار ويعادل 58,363 دولار .

سعر الذهب اليوم 2023

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 مارس 41.41 36.24 31.06 24.16 20.71

6 مارس 42.14 36.87 31.60 24.58 21.07

5 مارس 42.37 37.07 31.78 24.72 21.19

4 مارس 42.37 37.07 31.78 24.72 21.19

3 مارس 42.33 37.04 31.75 24.69 21.16

2 مارس 41.93 36.69 31.44 24.46 20.96

1 مارس 41.95 36.71 31.46 24.47 20.97

28 فبراير 41.70 36.49 31.28 24.33 20.85

27 فبراير 41.47 36.29 31.11 24.19 20.74

26 فبراير 41.34 36.17 31.00 24.11 20.67

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم الخميس 9-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .