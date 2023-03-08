أقوى خطوات اعداد عمل الشوربة الخضار وبالدجاج في رمضان 2023 بالبيت

خطوات اعداد عمل الشوربة الخضار وبالدجاج في رمضان 2023 ، وبحرص كبير قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة من المكونات وطريقة تحضيرها في المطبخ بالبيت وتشتهر وجبة الشوربة في هذا الشهر وهي تحضر على موائد الطعام في معظم أيامه نظرا لسهولة بلعها وهضمها إضافة إلى فوائدها الكبيرة علما أنها تحتوي على الياف كما وتحرص كل ست على معرفة خطواتها من أجل تطبيقها وصناعتها وتقديمها على أفضل شكل وهي على النحو التالي :

مكونات ومقادير الخضار

أولا: ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ثانيا: ½ ملعقة صغيرة ملح

ثالثا: 1 مكعب مرقة دجاج

رابعا: 4 حبة جزر مكعبات

خامسا: 2 كوب ماء أو حسب الحاجة

سادسا: 3 حبة بطاطس مكعبات

سابعا: 3 فص ثوم مفروم

ثامنا: 1 حبة بروكلي مقطع

تاسعا: 200 غرام لوبيا

عاشرا: 2 حبة كوسة مكعبات

الحادية عشر: 2 حبة بصل مفروم

الثالثة : 1 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة شوربة الخضار في رمضان 2023

وبعد أن تعرفتم على مكونات ومقادير هذه الوجبة ، فقد وضعنا لكم خطوات وطريقة تحضير شوربة الخضار في رمضان 2023 ، أولا : وفي الخطوة الأولى من اعداد الشوربة الخضار ابدا في تذويب الزبدة في وعاء على النار ثم أضيف/ي البصل والثوم وشوحيهما قليلا.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، من اعداد هذه الوجبة ، وبعد الانتهاء من السابق قم أضيف/ي الخضروات كلها مع مرقة الدجاج، وقلبيها لمدة 5 دقائق.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قومي بإضافة/ي الماء حتى تغطي الخضروات تماما. ثم أضيفي الملح والفلفل، واتركيها على النار حتى الغليان.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة ، من اعداد وجبة شوربة الخضار ، قومي بالاحتفاظ بالنار، ثم اتركيها حتى تنضج المكونات. صبيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

مقادير الشوربة بالدجاج

ونشير لكم إلى مقادير الشوربة بالدجاج وهي على النحو الآتي:

أولا: حبة بصل مقطع شرحات.

ثانيا: دجاجة مقطعة منقوعة بالخل والملح والبهارات حسب الرغبة.

ثالثا: 2 كوب من الحمص المنقوع الجاهز.

رابعا: 2 حبة بطاطا مقطعة الى مكعبات.

خامسا: باكيت من مرق الدجاج أو مكعبات الدجاج الجاهزة.

مقادير البهارات الشوربة بالدجاج

أولا: ملعقة صغيرة من الكمون.

ثانيا: ملعقة صغيرة من الكركم.

ثالثا: ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

رابعا: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خامسا: ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

سادسا: ملعقة صغيرة من الكاري.

خطوات اعداد الشوربة بالدجاج

أولا: وفي الخطوة الأولى من اعداد الشوربة بالدجاج ، إذ يترتب عليكم أولا وضع ملعقتين من الزيت ويُضاف إليها البصل الشرحات في طنجرة ضغط.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بإضافة الحمص الجاهز ومكعبات البطاطا ونقلبهم لمدة 5 دقائق بعد أن يذبل البصل.

ثالثا: ثم بعد ذلك ، قوم/ي بإضافة الدجاج الى الخليط وبقية البهارات ونقلبهم جيدًا مدة خمس دقائق.

راعبا: وفي الخطوة الرابعة من اعداد وجبة الشوربة بالدجاج ، يترتب على الشخص اضافة 4 أكواب من الماء إلى الخليط ويتم إغلاق الطنجرة بإحكام وتُترك مدة نصف ساعة إلى أن تنضج ومن ثم يتم تقديمها.

ومع ختام مقالاتنا التي وضعنا وشرحنا فيها طريقة عمل الشوربة الخضار وبالدجاج ومقاديرها لإعدادها في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .