أسهل طريقة عمل الشوربة الخضار الصحية في رمضان 2023 - مقادير ومكونات

طريقة عمل الشوربة الخضار في رمضان 2023 ، وتعد هذه الوجبة من أشهر الوجبات التي يتم اعدادها على موائد الطعام في هذا الشهر المبارك والفضيل وهي سهلة التحضير والاعداد في المطابخ ومن هذا المنطلق قرر فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تضمن لكم طريقة تحضير عمل الشوربة الخضار مع مكوناتها ويمكن للجميع شراؤها من الأسواق وهي متوفرة وسهلة الحصول عليها إضافة إلى أنها رخيصة الثمن .

تأتي هذه المقالة التي يعكف فريق الموقع بخصوص طريقة عمل الشوربة الخضار في رمضان 2023 ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم بنشرها يوميا ونضع فيها معظم الوجبات وغيرها من المواضيع المتعلقة بهذا الشهر وهي متنوعة وكل ما عليكم بعد ذلك سوى المتابعة والاطلاع لموقعنا أولا بأول .

مكونات ومقادير الخضار

أولا: ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ثانيا: ½ ملعقة صغيرة ملح

ثالثا: 1 مكعب مرقة دجاج

رابعا: 4 حبة جزر مكعبات

خامسا: 2 كوب ماء أو حسب الحاجة

سادسا: 3 حبة بطاطس مكعبات

سابعا: 3 فص ثوم مفروم

ثامنا: 1 حبة بروكلي مقطع

تاسعا: 200 غرام لوبيا

عاشرا: 2 حبة كوسة مكعبات

الحادية عشر: 2 حبة بصل مفروم

الثالثة : 1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة شوربة الخضار في رمضان 2023

وبعد أن تعرفتم على مكونات ومقادير هذه الوجبة ، فقد وضعنا لكم خطوات وطريقة تحضير شوربة الخضار في رمضان 2023 ، أولا : وفي الخطوة الأولى من اعداد الشوربة الخضار ابدا في تذويب الزبدة في وعاء على النار ثم أضيف/ي البصل والثوم وشوحيهما قليلا.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، من اعداد هذه الوجبة ، وبعد الانتهاء من السابق قم أضيف/ي الخضروات كلها مع مرقة الدجاج، وقلبيها لمدة 5 دقائق.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قومي بإضافة/ي الماء حتى تغطي الخضروات تماما. ثم أضيفي الملح والفلفل، واتركيها على النار حتى الغليان.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة ، من اعداد وجبة شوربة الخضار ، قومي بالاحتفاظ بالنار، ثم اتركيها حتى تنضج المكونات. صبيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

ومع ختام مقالاتنا التي وضعنا وشرحنا فيها طريقة عمل الشوربة الخضار ومقاديرها لإعدادها في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .