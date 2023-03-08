بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الآن اليوم HD - مشاهدة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الآن اليوم الأربعاء الموافق 8-3-2023 على موقع يلا شوت وكورة لايف ضمن منافسات جولة ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وسط استعداد كبير من قبل المتابعين والمشاهدين حول العالم من أجل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المواجهة الإياب النارية التي تنقل الفائز إلى المواجهة المقبلة في الربع النهائي وأضفنا لكم في ثنايا هذه السطور تردد القنوات الناقلة والتي تعرضها بجودة عالية HD بدون تقطيع .

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الآن

ويمكن لكم الآن التعرف على رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم بجودة عالية HD وهو مواقع ايجي بست هنــــــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم وبمجرد الضغط عليها مشاهدة المباراة بكل سهولة تامة .

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والحادية عشر بتوقيت المملكة السعودية والامارات والبحرين ، تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا ، ونشير إلى لعبة الذهاب قد انتهت بفوز البايرن بهدف نظيف وهو ما يضع جيرمان في نقطة يترتب على اللاعبين لإعطاء مزيد من الجهود لتحقيق أكبر عدد من الأهداف .

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بث مباشر

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تشكيلة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في هذه المواجهة التي تأتي ضمن منافسات ثمن دوري ابطال أوروبا ولقد وضعناها هنا وهي التالي :

أولا: وفي حراسة المرمى يتولى: جيانلويجي دوناروما.

ثانيا: وفي خط الدفاع فقد جاء: موكيلي ،راموس ،ماركينيوس،كيمبيبي .

ثالثا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من : فابيان رويز ،فيراتي ،فيتينها، نونو مينديز .

رابعا: وفي خط الهجوم فقد ضم: مبابي ،ميسي .

بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان HD

كما وارفقنا لكم تشكيلة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان وهي على النحو الآتي:

أولا: وفي حارس المرمى يتولى: سومر.

ثانيا: وفي خط الدفاع فقد ضم: ستانتشيتش، اوباميكانو، دي ليخت، ديفيز.

ثالثا: وفي خط الوسط فقد ضم: جويتسكا، كيميتش، مولر.

رابعا: وفي خط الهجوم فقد ضم: كومان، مالاسيا، موتينج .

مشاهدة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بدون تقطيع

وفي هذا الاطار نقدم بين ايديكم تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وما يمزها أنها تعرضه بدون تشويش وهي قناة تردد بين سبورت بريميوم 1 الرياضية وهي على النحو الآتي :_

القمر التردد FEC/SR الجودة

النايل سات 11013 H)) 27500 – 5/6 HD

القمر التردد FEC/SR الجودة

سهيل سات 11623H)) 27500 – 5/6 HD

بث مباشر



بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان



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تبدأ المباراة 11:00م https://t.co/meOjiWKBDB — ْ (@SPL_70) March 8, 2023

ونذكر بأن فريق تشلسي قد حقق فوزًا صعبًا على بروسيا دورتموند بهدفين في مباراة الإياب التي نظمت أمس ، وهو ما أهله إلى ربع النهائي من هذه البطولة .

وفي ختام مقالتنا التي حرصنا فيها على شرح ووضع التفاصيل الكاملة بخصوص بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الآن اليوم الأربعاء الموافق 8-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .