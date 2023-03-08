مصدر فلسطيني للجزيرة: انفجارات خانيونس اليوم ناجمة عن إطلاق قذائف باتجاه الدبابات المتوغلة

كشف مصدر فلسطيني لقناة الجزيزة القطرية، مساء اليوم الأربعاء8/3/2023م، طبيعية الانفجارات التي وقعت صباح اليوم شرق محافظة جانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الانفجارات التي وقعت على حدود غزة ناجمة عن إطلاق قذائف باتجاه دبابات توغلت شرق خانيونس



وبين أن القذائف أجبرت الآليات الإسرائيلية على الانسحاب من المنطقة التي توغلت فيها بخانيونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء مرصداً للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية ، نقل إصابة من مكان القصف "الإسرائيلي" شرق خانيونس.

وذكر إعلام الاحتلال، أن انفجارين وقعا قرب عدة جرافات توغلت شرق خانيونس.