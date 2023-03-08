صورة مقاومون يستهدفون رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بالرصاص قرب الخليل

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء 8/3/2023م "إن مقاومون فلسطينيون استهدفوا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان بالرصاص قرب مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً للقناة الـ12 "الإسرائيلية"، فإن 4 أعيرة نارية أطلقت تجاه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، خلال جولة في منطقة متسبيه يوسف، دون أن يبلغ عن إصابات.

وبينت القناة "الإسرائيلية" أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها داغان لإطلاق نار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر موقع أخبار الأمن الميداني العبري، أن عملية إطلاق نار نفذت تجاه قوة عسكرية كانت تقوم بدورية روتينية في منطقة نابلس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار.

وتأتي عمليات اطلاق النار هذه بعد، المجزرة التي ارتكبتها آلة البطش "الاسرائيلية"، عصر أمس الثلاثاء، في مخيم جنين وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 19 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.

وفيما يلي صورة نشرها الاعلام العبري لمكان استهداف رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان بالرصاص من قبل مقاومون فلسطينيون: