مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل

اعتدى مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء8/3/2023م، على المواطنين في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عددا من المستوطنين رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا تحت حماية جنود الاحتلال بالشتم بألفاظ نابية على مواطنين من عائلات أبو شمسية وغانم وأبو هيكل وأبو عيشة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل رميدة وسط مدينة الخليل.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين