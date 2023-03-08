قيادي في حماس: المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة أي حماقة يرتكبها الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس حماد الرقب، اليوم الأربعاء 8/3/2023م، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على اتم الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي حماقة يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال القيادي الرقب في تصريحات صحفية:" إن مقاومتنا على استعداد وجهوزية لمواجهة أي حماقة للاحتلال الذي يحاول فرض وقائع على الأرض بغزة"، مشدداً على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد على الحدود، وسيتحمل النتائج والتبعات كاملة.

كما شدد على أن المقاومة في حالة دفاع دائم عن شعبنا، وعلى العدو أن يفهم الرسالة بصورة واضحة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 8/3/2023، مرصداً للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية ، نقل إصابة من مكان القصف "الإسرائيلي" شرق خانيونس.

وكان الاحتلال زعم الليلة، سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل حدود القطاع.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم تفعيل الإنذار فقط في تطبيق الجبهة الداخلي، دون المزيد من التفاصيل.