الشباب الثائر تطلق دفعة من البالونات الحارقة صوب "غلاف غزة"

أطلق الشبان الثائر اليوم الأربعاء8/3/2023م، دفعة من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، احتجاجاً على على جرائم الاحتلال في جنين، وسياسات حكومة الاحتلال ضد ابناء شعبنا.

وبحسب مراسلنا، فإن مجموعة من الشبان الثائر اطلقت دفعة من البالونات الحارقة والمتفجرة من شرق مدينة غزة صوب "مستوطنات غلاف غزة".

يشار إلى أن العدوان الصهيوني على مخيم جنين أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجراح، والشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).