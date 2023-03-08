رئيس برشلونة يعلق على عودة ليونيل ميسي

استعاد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ذكريات رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني، وكشف عن رأيه في هذا القرار التاريخي.



ورحل ميسي عن برشلونة، في صيف 2021، صوب باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده مع بلوجرانا، إذ لم يتوصلا لاتفاق حينها بشأن تفاصيل التجديد في ظل قيود اللعب المالي النظيف.



وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لو عاد بي الزمن، لن أتخذ القرار نفسه، لكن كان علي أن أفعل ذلك".

وأضاف: "لم يكن لدي خيار آخر، وأشعر بالحزن تجاه ذلك، غير أن المؤسسة تبقى الأهم قبل كل شيء، لذلك اخترت (مصلحة برشلونة)".



وتابع: "لم أتحدث مع ميسي في حفل ذا بيست، فقط تبادلنا النظرات".



ولم يُرِدْ لابورتا أن يشحذ التكهنات بشأن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، وقال عن ذلك: "أمر ميسي لا يتعلق بالمال، بل نتحدث عن التقدير. لكن يجب أن نحترم أنه الآن في باريس سان جيرمان".



وتوج ميسي بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في قطر.