بالفيديو والصور أجهزة أمن السلطة تعتدي على مواكب تشييع الشهداء

قمعت أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس، جنازة الشهيد المجاهد المقاوم عبد الفتاح خروشة، والذي ارتقى رفقة 5 شهداء آخرين أمس خلال اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي"، لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى سقوط جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة أرضا في نابلس.

ورصدت عدسات المواطنين والصحفيين، اعتداء عناصر أمن السلطة على الجنازة، إذ أطلقوا قنابل الصوت والغازالمسيلة للدموع تجاه المشيّعين.

وأفادت مصادر صحفية، وشهود عيان، بأن جثمان الشهيد خروشة سقط على الأرض بفعل الاعتداء المباشر لأمن السلطة على الجنازة.

واستشهد ستة مواطنين وأُصيب 16 آخرين بينها خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).





