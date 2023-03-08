مسؤول الإطار النسوي للجهاد: المرأة الفلسطينية حققت لقضيتها أهم أركان القوة والتقدم

أكدت مسؤولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي د. أسمهان عبد العال، اليوم الأربعاء 8/3/2023، أن المرأة الفلسطينية، حققت لقضيتها أهم أركان القوة والتقدم في مواجهة عدو لا قيمة لشيء لديه و يخشى من هذه الروح القوية

وشددت خلال المؤتمر النسوي الثـانـي "المـرأة الفلسطيـنيـة صمـود وتحـدي" الذي ينظمه الإطـار النـسـوي لحـركة الجهـاد الإسـلامـي في قطاع غزة، لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أن النساء الفلسطينيات في مؤتمر مستمر ولكنه بلا ترتيبات مسبقة ولا بشكليات معينة أنه التواجد المستمر في كل الساحات على الحواجز وفي باحات الأقصى وفي كل أفراح الشهداء.

وقالت :" يرتفعُ صوت المرأةِ الفلسطينية مرابطة و أم شهيد و أخت شهيد و بنت شهيد و زوجة شهيد ونستمع إلى صوتها يحكي الرواية كلها و بأصدق بيان".

وتابعت :"هذا هو مؤتمرنا إذاً... يجيء تواصلاً مع مؤتمرات الفعل الفلسطيني الفذ في هذه المرحلة الاستثنائية في كل ساحات الفعل لنرفع صوت كل نساء فلسطين معززين مسيرة طويلة من العطاء"

ولفتت إلى أن مؤتمر المرأة الفلسطينية صمود وتحدي جاء تواصلاَ مع مؤتمرات الفعل الفلسطيني في هذه المرحلة الاستثنائية والاحداث الجارية.