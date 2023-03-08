بالصور إضراب شامل بالضفة حداداً على أرواح شهداء جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:20 ص
08 مارس 2023
إضراب شامل حداداً على أرواح شهداء جنين
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عمّ الاضراب الشامل اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، محافظات الضفة الغربية المحتلة حداداً على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا أمس خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة "إسرائيلية" جديدة طالت مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب 12 آخرين خلال مجزرة نفذتها قوات الاحتلال أمس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح، حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً).

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