الآلاف من أبناء شعبنا يشيعون شهداء جنين

شيع الآلاف من أبناء شعبنا في مدينة جنين، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت مسيرة تشيع الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط مشاركة آلاف المواطنين، حيث رفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان "إسرائيلي" مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجاز والتي كان آخرها مجزرة اليوم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بعد قصفه بالصواريخ.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).