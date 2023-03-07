"القسام" تزف شهداء جنين وتدعو إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، اليوم الثلاثاء 7/3/2023م، المجاهدين عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ وإخوانهم أبطال التصدي للعدوان على جنين

وقالت القسام في بيان عسكري اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نزف إليكم ثلةً جديدةً من أبطال وأحرار شعبنا شهداء على درب المقاومة والجهاد والبطولة ارتقوا مساء هذا اليوم في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال من قبلهم، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل/ عبد الفتاح خروشة "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين، والشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

وأضافت :" إننا في كتائب القسام ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز" "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

كتائب القسام تزف المجاهدين عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ وإخوانهم أبطال التصدي للعدوان على جنين

شعبنا الفلسطيني المجاهد البطل..

نزف إليكم ثلةً جديدةً من أبطال وأحرار شعبنا شهداء على درب المقاومة والجهاد والبطولة ارتقوا مساء هذا اليوم في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال من قبلهم، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل/ عبد الفتاح خروشة "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين، والشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

وإننا في كتائب القسام ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز" "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم".

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ

الموافق 07/03/2023م