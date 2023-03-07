فصائل المقاومة تنعى شهداء جنين وتؤكد أن الرد قادم لا محالة

زفت "فصائل المقاومة الفلسطينية"، مساء اليوم الثلاثاء 7/3/2023م، إلى علياء المجد الشهداء الأبرار والمقاومين الأحرار الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات العدو الغاشم لمخيم جنين الثورة والبطولة.

وأكدت الفصائل في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا الشلال النازف من الدم الفلسطيني على ارض الضفة الباسلة سيشعل نار الثورة والمقاومة رداً على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، وردنا قادم لا محالة.

كما أكدت أن طريق الاشتباك مع العدو وجنوده الصهاينة هو السبيل لمواجهة عنجهية الاحتلال وحكومته الفاشية واجراءاتها الاجرامية.

ووجهت الفصائل في بيانها التحية للمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في التصدي لقوات الاحتلال الغاشمة وحققوا اصابات محققة في جنوده وآلياته.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).